«القاهرة الإخبارية»: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من الطلاب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ هناك اشتباكات بين الشرطة الأمريكية وطلاب محتجينن ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بجامعة كاليفورنيا، وأنّ قوات إنفاذ القانون في كاليفورنيا، تعمل على فض اعتصام طلاب مؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة.

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، أنّ شرطة لوس أنجلوس تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة، وتتحرك لإزالة حواجز نصبها محتجون في جامعة كاليفورنيا.