ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و596 شهيدا منذ «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و596 شهيدًا، و77 ألفًا و816 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 28 شهيدًا، و51 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.