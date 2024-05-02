ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و596 شهيدا منذ «7 أكتوبر»
كتب:
هانى حسن
11:16 ص | الخميس 02 مايو 2024
جانب من أحداث غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و596 شهيدًا، و77 ألفًا و816 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 28 شهيدًا، و51 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.