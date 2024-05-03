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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-5-2025 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الجمعة 03 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

مواليد برج الميزان، هم أشخاص يملؤهم الطموح، لديهم أهداف كبيرة يسعود دائما لتحقيقها، لأنهم لا يريدون أن يقضوا حياتهم في ثبات، لديهم كذلك روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، وعلى الرغم من ذلك فهم عصبيون مزاجيون سريعو الغضب.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-5-2025 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-5-2025 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تجهز نفسك، وتستعد لأي فرصة جيدة للسفر، وذلك لكي تكون مستعدا لتلقي عروضًا للعمل مع شركات أجنبية، التي تؤهلك لتحقيق حلمك بالعمل بالخارج.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 3-5-2025 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تختار الشخص الذي تتلاءم روحه مع روحك، ولذا يجب عليك أن تكون واقعيا، ومعقولا، وإذا كنت غير راض عن الواقع فلا تتعجل بل تحلَ بالصبر.

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بقلم عبدالعزيز سلامة