مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته.. وحمادة هلال أبرز الحضور (صور)

احتفل الفنان مصطفى كامل، بعقد قران ابنته، اليوم، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرص بعض نجوم الوسط الفني على الحضور لتهنئة مصطفى كامل بعقد قران ابنته، وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمادة هلال.

حفل زفاف ابنة مصطفي كامل

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف ابنة مصطفى كامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الكبرى.

تكريم نقابة الموسيقيين اللبنانيين لمصطفى كامل

وفي سياق آخر، كرمت نقابة الموسيقيين اللبنانيين، الفنان مصطفى كامل، بعد حفله في بيروت، تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذي أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد، والفنان وليد توفيق.

حضور مصطفى كامل لحفل زفاف ابن محمد فؤاد

وحضر مصطفى كامل، مؤخرا حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد، الذي أقيم منذ أيام قليلة ماضية، بأحد الفنادق في منطقة وسط البلد، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي.