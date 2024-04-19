مصطفى كامل وإيهاب توفيق يتألقان في حفل زفاف نجل محمد فؤاد (صور)

وصل منذ قليل المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لحفل زفاف عبد الرحمن نجل المطرب محمد فؤاد، المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، الذي يشهد حضور عدد كبير من المطربين والفنانين، لتهنئته بزفاف نجله الوحيد عبد الرحمن، الذي احتفل بعقد قرانه الشهر الماضي.

وأحيا عمرو دياب أولى فقرات حفل الزفاف، بأغنياته المميزة التي أشعلت أجواء الحفل، وانضم إليه المطرب إيهاب توفيق ومصطفى كامل، ليواصلوا فقرات الحفل، الذي سيطرت عليه أجواء البهجة والسعادة، للعروسين والحضور، الذين حرصوا على مشاركته في فرحة المطرب محمد فؤاد بزواج نجله.

وكان المطرب محمد فؤاد، تصدر مؤشر محرك البحث بعد حفل عقد قران نجله عبدالرحمن الشهر الماضي، خاصة أنه ظهر خلال الحفل لأول مرة ابنته بسنت التي خطفت الأنظار بجمالها، إلى جانب ظهور زوجته وابنته الصغرى آلاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والطرب.