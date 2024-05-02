خبير سياسي: زيارة بلينكن لتل أبيب «مخيفة».. ونخشى من اجتياح قريب لرفح الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار منطقة الشرق الأوسط للمرة السابعة بعد الحرب، وبعد أن يغيب تفتح أزمات جديدة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري: «ما نخشاه أن تكون هذه الزيارة لإعطاء الضوء الأخضر لاجتياح رفح الفلسطينية كما حدث في السابق من اجتياح لخان يونس بعد زيارة بلينكن».

رؤية أمريكية لحل الدولتين

وواصل: «حتى الآن ما استمعنا له بعد زيارته في الرياض ثم دولة الاحتلال والحديث عن وقف هذه الحرب، وما يسرب من أن هناك رؤية أمريكية باتجاه حل الدولتين، حتى الآن الأمريكان الذين استخدموا الفيتو في منتصف الشهر الماضي ضد قرار منح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حتى الآن ليس لديهم رؤية لحل الصراع أو وقف هذه الحرب».