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كاتب صحفي: المقاومة في غزة بالأنفاق بينما الناس دروع تحمل الهموم

كتب:

أحمد العانوسي
08:57 م | الخميس 02 مايو 2024
أشرف أبو الهول

أشرف أبو الهول

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن ما حدث في غزة هو أن المقاومة في الخندق بينما الناس دروع تحمل الهموم، وتضحي وتخسر، مردفا: «للأسف الشديد، الأيام أثبتت أن عملية 7 أكتوبر هي أفشل عملية في تاريخ المقاومة الفلسطينية».

وأضاف «أبو الهول» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن البداية كانت قوية بهجومك، لكن ليس لديك الخطة لتحمل رد الفعل، وأتذكر في غرفة عمليات حرب أكتوبر كانت هناك فكرة بأن تصل قواتنا القناة حتى الحدود مع إسرائيل، لكن القادة العسكريين المصريين وأيدهم الرئيس السادات رفضوا ذلك، واقترحوا بأن يصلوا القناة والوقوف حتى يحميهم حائط الصواريخ.

وتابع: «هنا أنت حاسب رد الفعل، لكن الآخرين لم يحسبوا رد الفعل، حسب أنه عندما يحصل على أسرى ويوزعهم في غزة ويدخل لاحتلال مستوطنات القطاع ظن بأن الجندي الإسرائيلي جبان وأن إسرائيل دولة جبانة ولن تطلق النار لأن مواطنيها أسرى، ولكن للأسف هذه الفكرة هي التي أوصلتنا لما نحن عليه الآن بارتقاء آلاف الشهداء».

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