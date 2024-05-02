محمود مسلم: مصر الدولة الأكثر دراية بما يحدث في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر دائمًا هي الأكثر همًا بالشأن الفلسطيني والأكثر دراية بالأوضاع والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحكم التاريخ والجغرافيا، وحينما تتدخل مصر فإنها تتدخل في الصالح الفلسطيني، كما أنها لعبت دورا كبيرا جدًا منذ السابع من أكتوبر، وخاصة أن الجسد العربي ليس متحدًا مثلما يحدث في كل مرة في الأزمات، وبالتالي كان على مصر أن تقود وأن تتعامل بشكل واقعي وتراهن على العرب والمجتمع الدولي.

وأضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: «أعتقد أن كثير من وجهات النظر الدولية قد تغيرت في هذه الفترة، وذلك على العكس من الفترة الأولى التى كان المجتمع الدولي يدعم إسرائيل بكل قوة ويتبني وجهة النظر الإسرائيلية».

وتابع: «سمعة إسرائيل الدولية تدهورت في الفترة القصيرة الماضية، ومصر كان لها دور كبير في ذلك سواء فيما عرضته في محكمة العدل الدولية، أو في مجلس الأمن أو في المشاورات الثنائية، والدليل أن هناك مواقف تحركت بشكل كبير، فرنسا أصبحت داعمة للاتفاقية والهدنة بشكل كبير، وبلجيكا وأسبانيا، وألمانيا أصبحت أقل حدة».