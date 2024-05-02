كاتب صحفي: الأنفاق في قطاع غزة تحولت إلى مقابر جماعية

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إسرائيل تحتجز أكثر 1200 جثة من الذين شاركوا في الهجوم على غلاف غزة في 7 أكتوبر، كما أن الأنفاق تحولت إلى مقابر، حيث بها آلاف لا أحد يعرف عنهم شيئا، سواء عناصر مقاومة أو رهائن، وحركة حماس نفسها لا تستطيع الوصول لهم.

وأضاف أبو الهول خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك 5 آلاف أسير أخذوا من غزة بعضهم تم نقلهم لمعسكرات في النقب مثل معسكرات «جوانتانامو».

وتابع: «أداء المقاومة كان صعبا، والحركة دخلت المفاوضات فقط للدفاع عن الأنفاق وقادتهم في الأنفاق، ولم تدافع عن المواطنين العاديين، وأصدق أن حماس الخارج لم يكونوا على علم بهجوم 7 أكتوبر، لكن كان هناك مخطط، والدليل على ذلك أن الإسرائيليين أنفسهم قالوا إن المخططات وصلت إليهم منذ أكثر من سنة، وكان المخطط يسمى جدار أريحا، لكن تقديرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل أشارت إلى أن حماس لن تجرؤ».