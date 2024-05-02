إحدى المكرمات من الرئيس السيسي: «أتمنى يكون عندي عربية خاصة أشتغل عليها»

أكدت رحاب علي حسين، المكرمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية، اليوم، أنها اضطرت للعمل بسبب ظروف المعيشة وكثرة الالتزامات الخاصة بأبنائها، وقررت أن تقوم بعمل رخصة قيادة وأن تعمل في مجال قيادة سيارات الأجرة، لافتةً إلى أن هناك أشخاصا يضايقونها وأشخاص يقدرونها ويحترمون أنها تعمل من أجل لقمة العيش، ولكنها تحملت كل هذا لأجل أبنائها.

رحاب تريد سيارة خاصة بها للعمل عليها

وأضافت حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «أتمنى أن يكون لي سيارة خاصة بي أعمل عليها، أفضل من العمل باليومية على سيارات شخص آخر، لأنني إذا طلبني أحد أعمل على سيارته أنزل للعمل، ولكن إذا لم يطلبني أحد لا أستطيع أن أجلب المال لمنزلي».

وتابعت: «لدي 4 أبناء في التعليم الجامعي والمرحلة الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى أني مطلقة، ويرسل زوجي نفقة وتساعدني أمي بالمعاش، وذلك لأنني لا أعمل طوال الوقت، ويحاول أولادي مساعدتي في أغلب الوقت بالنزول للبحث على عمل أو العمل باليومية».