أحد المكرمين باحتفالية عيد العمال: «أسرتي في قمة سعادتها لتكريم الدولي لي»

قال عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، أحمد المكرمين باحتفالية عيد العمال، إنه عضوا في النقابة العامة للعمال منذ 30 عاما، ويعمل بالشركة المصرية لخدمات الطيران، وتكلل عمله بالنقابة بهذا التكريم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة تقدر العمال

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن أسرته في أوج من السعادة، وذلك لشعورهم بتقدير الدولة له، وأن القيادة السياسية تضع أعينها على العمال الذين لهم دور في العمل العام وتهتم بهم، وهذا ما يجعل للإنسان طموحا ويصبح قدوة لغيره، ويكفي الشعور بتقدير المجهود.

من جد وجد

وتابع: «أقول لمن هو في سوق العمل، من جد وجد، واسعى واتعب واعمل اللي عليك ولا تيأس والباقي على ربنا، ولما تعمل شغلك بشكل جيد ستكافأ عليه في النهاية، بالطبع ستواجهك صعاب كبيرة ولكن ستتغلب عليها وستتمكن من خلال القيادة من أن تتوجه التوجيه الصحيح وتستعين بها في حل المشاكل والصعاب».