أحد العاملين في تطوير «الفسطاط»: نشعر بالفخر عندما ننتهي من مشروع

قال محمد خلف، أحد عمال البناء في مشروع الفسطاط، إنه من بني سويف، ويعمل كفني شدة معدنية والسقالات منذ 10 سنوات، متابعًا: «والدي قال لي اعمل، من أجل أن تتعب وتجد نتيجة لتعبك، وعندما يكون العامل يقف على ارتفاع من 20 إلى 30 مترا، لا يوجد شيء يؤمنه إلا حزام الأمان والخوذة التي يرتديها».

يفتخر بالمشروع بعد الانتهاء منه

تابع خلف، خلال برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «عندما ينهي العامل مشروعا بدأ فيه مع الشركة التي يعمل بها، يشعر كأنه قام بإنجاز كبير، وعندما يمر العامل بعد ذلك بمكان المشروع، يقول أنا كنت أعمل هنا، وأنا شاركت في تأسيس هذا المكان».

صعوبة العمل على السقالات

وواصل: «عمل السقالات من أصعب المهن التي لا يستطيع أن يعمل بها أي شخص، يجب أن يكون جرئ ولا يخاف، ونقف على هذه الارتفاعات من أجل التأمين على الناس، بالإضافة إلى الارتفاعات أن حديد السقالات يكون ملتهبًا في درجات الحرارة المرتفعة، ورغم الصعوبات نحب العمل ونفتخر به».