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«القاهرة الإخبارية»: إيران تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلي

كتب:

منى صلاح
10:54 ص | الجمعة 03 مايو 2024
سفينة- أرشيفية

سفينة- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ إيران أعلنت الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل.

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