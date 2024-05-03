«القاهرة الإخبارية»: إيران تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلي كتب: منى صلاح 10:54 ص | الجمعة 03 مايو 2024 سفينة- أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ إيران أعلنت الإفراج عن طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المخابرات الأمريكية: جماعات مسلحة مدعومة من إيران تخطط لهجمات على قواتنا أستاذ علوم سياسية: إيران استغلت أحداث غزة لإضفاء الشرعية على تصرفاتها «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» أعلن فشل المنظومة الأمريكية في اعتراض صواريخ إيران مظاهرات الجامعات تُهدّد إسرائيل أكثر من صواريخ إيران إيران إسرائيل طاقم سفينة إسرائيلية التوترات الإيرانية الإسرائيلية بقلم منى صلاح