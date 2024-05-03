عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين: صحفيو فلسطين يتعرضون لحرب إبادة

قال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، علي يوسف، إنَّ الفلسطينيين في غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية، والصحفيون أيضًا يتعرضون لنفس الخطر وهم غير قادرين على أداء مهامهم بسبب عقبات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الصحفيين في غزة يتعرضون لانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تناقضات كبيرة لدى المؤسسات الدولية بشأن هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين.

وصرَّح عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي: «رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة».