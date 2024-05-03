محافظ أسيوط: برنامج تدريبي مكثف للعاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديد، وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسؤولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

تدريب العاملين بمنظومة التصالح

وأشار محافظ أسيوط إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة.

تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

ولفت إلى أن المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى المحافظة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تسعرها اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي لافتًا إلى التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.