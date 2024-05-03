خبير: مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الأدنى منذ 40 عاما

حالة من التذبذب تشهدها سوق النفط على مستوى العالم، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية»، الأربعاء الماضي، ارتفاع مخزون النفط الخام في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد أنّ تراجع بمقدار 6.4 مليون برميل سابقا.

ومع بداية اليوم الجمعة، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات مع وجود احتمالات بأن يبقي تحالف أوبك+ على قراره بخفض الإنتاج، بينما يظل خام برنت وغرب تكساس متجهين لتسجيل تراجع أسبوعي بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي.

خبير أسواق النفط: عدم التوصل لهدنة يزيد التوتر في الأسعار

يقول عامر الشوبكي خبير أسواق النفط، إنّ الأوضاع الحالية في سوق النفط لا تزال معقدة وسط وجود مخاوف جيوسياسية لا تزال موجودة، خاصة أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تصل إلى هدنة بعد، الأمر الذي يزيد من التوترات التي تعانيها سوقا النفط والذهب على حد السواء.

وأضاف «الشوبكي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الصين بنشاطها الاقتصادي الكبير يعد جزءًا مهمًا من المعادلة المتعلقة بأسعار النفط عالميًا، لكن تظل أسعار النفط وبرميل برنت هي المعيار المحدد لثلثي السعر في العالم.

«الشوبكي»: مخزون أمريكا من النفط الأدنى منذ 40 عاما

وأوضح أنّ ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة قد لا يثنيها عن إعادة ملء مخزونها الاستراتيجي، الذي بات في أدنى مستوى له منذ 40 عاما، خاصة بعد سحب الولايات المتحدة أكثر من 220 مليون برميل من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

وأشار إلى أنه حال أتخذت أمريكا قرارا بإعادة ملئ المخزون فسيؤدى ذلك إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وهو الذي وصل إلى أدني مستوي له منذ 7 أسابيع مستغلا الأسعار المناسبة لملئ المخزون مرة أخرى.