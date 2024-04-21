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دراما المتحدة

حريق هائل في خط أنابيب لنقل النفط بسوريا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:23 ص | الأحد 21 أبريل 2024
حريق هائل يشتعل في خط نقل النفط بسوريا

حريق هائل يشتعل في خط نقل النفط بسوريا

اندلع حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام في شرق الفرفلس، بمحافظة حمص في سوريا، صباح اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العربية السورية «سانا».

حريق سوريا

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء السورية توجهت إلى مكان الحادث وتبذل جهودًا لإخماد الحريق، ولكن حتى الآن لم يقع تفاصيل إضافية حول أسباب اندلاع الحريق وتداعياته.

وتعاني مناطق تحت سيطرة النظام من تقنين طويل للكهرباء منذ سنوات، بالإضافة إلى نقص في الوقود والغاز الضروريين، لتشغيل محطات التوليد، وتلبية احتياجات النقل والتدفئة. 

وفي عام 2021، أعلنت السلطات في دمشق أن خسائر قطاعي الطاقة والمحروقات تجاوزت 100 مليار دولار، نتيجة الصراعات وفقدان النظام للسيطرة على حقول نفطية كبيرة، فضلاً عن تشديد العقوبات الاقتصادية عليها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

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بقلم أحمد عادل موسى