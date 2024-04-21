حريق هائل في خط أنابيب لنقل النفط بسوريا (فيديو)

اندلع حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام في شرق الفرفلس، بمحافظة حمص في سوريا، صباح اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العربية السورية «سانا».

حريق سوريا

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء السورية توجهت إلى مكان الحادث وتبذل جهودًا لإخماد الحريق، ولكن حتى الآن لم يقع تفاصيل إضافية حول أسباب اندلاع الحريق وتداعياته.

اندلاع حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام شرق #الفرقلس في #حمص بـ #سوريا، إذ تعمل فرق الإنقاذ حالياً على إخماده#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/rGL75fbxDY — Independent عربية (@IndyArabia) April 21, 2024

وتعاني مناطق تحت سيطرة النظام من تقنين طويل للكهرباء منذ سنوات، بالإضافة إلى نقص في الوقود والغاز الضروريين، لتشغيل محطات التوليد، وتلبية احتياجات النقل والتدفئة.

وفي عام 2021، أعلنت السلطات في دمشق أن خسائر قطاعي الطاقة والمحروقات تجاوزت 100 مليار دولار، نتيجة الصراعات وفقدان النظام للسيطرة على حقول نفطية كبيرة، فضلاً عن تشديد العقوبات الاقتصادية عليها، وفقًا لوكالة فرانس برس.