المحكمة الجنائية الدولية تفجر مفاجأة: موظفونا يتعرضون للتهديد بسبب إسرائيل

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عن ترهيب وتهديد العاملين في المحكمة عبر بيان لها على حساباتها على مواقع التواصل.

ويأتي هذا بالتزامن مع الأنباء التي وردت عن اقتراب المحكمة من اقتراب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وعدد من أعضاء حكومته بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة في بيانها: «إن كل المحاولات لعرقلة عمل موظفينا وترهيبهم للتأثير على قراراتنا هو أمر غير لائق، ويجب أن يتوقف على الفور، وأنه يشكل جريمة في حق المحكمة المختصة بجرائم الحرب».

وأضافت المحكمة، أن نظام روما الأساسي هو من يحدد هيكل عملها ومجالات اختصاصها ويمنع هذه التصرفات.

وعلى الرغم من أن البيان لم يذكر حالات بعينها إلا أنه تزامن مع انتقادات أمريكية وإسرائيلية للتحقيقات التي تجريها المحكمة، حول جرائم حرب في قطاع غزة وفقا لـ«رويترز».

فيما كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن عددا من أعضاء الكونجرس قد تواصلو مع أعضاء من المحكمة لإثنائهم عن إصدار مذكرات بحق نتنياهو وقادة إسرائيليين آخريين.

ماذا يعني إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الدول، والمسؤولين عن 4 جرائم أساسية، هي «الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، ارتكاب جرائم بحق الإنسانية أو شن حرب عدوانية».

وينتاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قلق بالغ، خشية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه هو و وزراؤه، جراء جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تمتلك قوة تنفيذية لمطاردة المطلوبين ولكن تكمن المشكلة بالنسبة لنتنياهو ووزرائه في حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم بأن حركتهم ستكون مقيدة، ولن يستطيعوا السفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فبحسب نظام المحكمة، علي جميع الدول الموقعة على بنودها وعددها 124، تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إليها، ما يصعب عليه التنقل وسينحسر السفر إلى بقية الدول غير الموقعة والتي لا تعترف بسلطة المحكمة وفقا لـ«أسوشيتيد بريس».