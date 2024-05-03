تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق

ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة بالشرقية، تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قسم الاستقبال والطوارئ، للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتابع تقديم الخدمة لحالات الطوارئ والاستقبال.

سرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى

وأثناء الزيارة، جرى استقبال العديد من حالات الحوادث منهم طفلة ورجل وسيدة بهم كدمات وجروح متفرقة، نتيجة «انقلاب توكتوك»، ووجه وكيل الوزارة على الفور بسرعة توقيع الكشف الطبي عليهم، ودخولهم غرفة الانعاش القلبي الرئوي، مع إجراء كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، كما وجه بسرعة تحويل الحالات التي تحتاج إلى حجز بالمستشفى إلى الأقسام الداخلية.

كما تفقد وكيل الوزارة غرفة الفرز والتصنيف، وأشاد بالكوادر الطبية بها ودورهم الهام في تصنيف الحالات وسرعة توجيه الحالات للمكان المخصص لتقديم الخدمة الطبية له وفقاً للتشخيص الطبي المبدئي، ومؤكداً على أهمية دور فرق خدمة المواطنين داخل القسم، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه.

وتأكد الدكتور هشام مسعود من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن توافر الأمصال واللقاحات، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته بمخزن الدم التخزيني، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما أطمأن على انتظام عمل العيادات الخارجية بالتزامن مع استقبال حالات الطوارئ، وأجرى مناظرة سجلات التردد على العيادات الخارجية، وأشاد بأداء العمل، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات 157 مريضًا، بالإضافة إلى استقبال 122 حالة طوارئ حتى وقت الزيارة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.