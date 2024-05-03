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«الصحة العالمية»: 16.5% من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

كتب:

شريف سليمان
12:31 م | الجمعة 03 مايو 2024
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

أعلن ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ريتشارد بيبركورن، انتشار كبير لسوء التغذية في قطاع غزة منذ أشهر، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأضاف: «نأمل إجراء تحقيق بشأن المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة، و25 طفلًا استشهدوا بسبب سوء التغذية في القطاع، وهناك تقارير تنذر بالأسوأ في نهاية مايو». 

وأوضح: «7% من أطفال غزة كانوا يعانون من سوء التغذية قبل الحرب والآن ارتفع المعدل إلى 16.5%». 

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