البيت الأبيض: واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية مزمعة في رفح الفلسطينية

قال البيت الأبيض، إن واشنطن لم تطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية مزمعة في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف، «الولايات المتحدة تريد استمرار المحادثات بشأن رفح الفلسطينية، ونريد بشكل فوري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، والولايات المتحدة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية».

وتابع: «نريد إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين حتى يتم وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وبايدن سيعقد اجتماعا خاصا مع العاهل الأردني الأسبوع المقبل».