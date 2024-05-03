أستاذ علاقات دولية: القاهرة صنعت فرصة لإثناء إسرائيل عن اجتياح رفح الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إننا الآن أمام مفترق طرق حقيقي ما بين هدوء الأوضاع، وإنفاذ هدنة إنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقوم بكل ما يلزم، وبكل الجهود، وتتواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل الضغط عليها للعودة للخلف لإنفاذ هذه الهدنة التي يحتاجها ما لا يقل عن 2 ونصف مليون مواطن فلسطيني، داخل قطاع غزة.

الحياة داخل قطاع غزة أصبحت مستحيلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية دينا عصمت، قائلًَا: «الحياة داخل قطاع غزة أصبحت مستحيلة، وبالتالي الدولة المصرية، ومن خلال دورها الريادي والمحوري، وأدوارها المركبة في دعم القضية الفلسطينية، تتحرك الآن على كافة المحاور حركات مكوكية».

وتابع: «القاهرة صنعت فرصة استثنائية ليست في الوقت الضائع، ولكن في الوقت بدل الضائع، في محاولة إثناء إسرائيل عن القيام بعملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لأنها مدينة مكتظة بأكثر من مليون و500 ألف نازح».