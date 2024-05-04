«الإسكان»: تنفيذ 16 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي الحضري، بجانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة المنيا، حيث تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

«الجزار»: هيئة مياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ المشروعات

وقال وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة المنيا، وهما، محطة مياه الفرجاني ببنى مزار، بتكلفة 35 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه سمالوط بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 8 مشروعات أخرى، هي محطة مياه ساقولا في بنى مزار، ومحطة مياه نزلة البدرمان في ديرمواس، ومحطة مياه نزلة أسمنت في أبوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس في مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا في ملوي، وتوسعات محطة مياه مطاي، ومحطة مياه اتقا في ملوي، وشبكات مياه أبوقرقاص، بتكلفة إجمالية 916.5 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي الحضري بمحافظة المنيا، وهى صرف صحي المنيا والغابة الشجرية، وصرف صحي نزلة البدرمان، وصرف صحي دير العذراء، واستكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، بتكلفة إجمالية 695 مليون جنيه، وجارٍ تسليم مشروع استكمال شبكات صرف مطاي، بتكلفة 91 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع مستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، بتكلفة 20 مليون جنيه.

تنفيذ 4 مشروعات صرف صحي في المنيا

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في المنيا 30 منطقة ريفية، يقطنها 642 ألف نسمة بما نسبته 13% من سكان المناطق الريفية، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ14 منطقة ريفية، يقطنها 130 ألف نسمة بما نسبته 2.6% من سكان المناطق الريفية، وجار العمل لتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ195 منطقة ريفية، منها 173 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، يقطنها 2 مليون و552 ألف نسمة، بما نسبته 51.7 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.