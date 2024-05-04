ضبط 14 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه في بورسعيد

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد، اتجار عدة عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دوائر أقسام شرطة «الزهور – الضواحي – أول الجنوب» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين على النحو التالي: «3 عاطلين - لهم معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزتهم «4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – كيلوجرام من مخدر الآيس – كيلوجرام من مخدر الهيروين – كيلوجرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات».

- ضبط «عاطل - له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته «4 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو - كيلوجرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الشابو».

- ضبط «عاطل – له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبحوزته «3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش».

- ضبط «عاطل – له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته «2 كيلوجرام من مخدر الحشيش».

- ضبط «3 عاطلين - لهم معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول الجنوب، وبحوزتهم «5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – كيلوجرام من مخدر الهيروين».

- ضبط «عاطل – له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة أول الجنوب، وبحوزته «2 كيلوجرام من مخدر الحشيش- كيلوجرام من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الآيس».

- ضبط «4 أشخاص بينهم سيدتين - لهم معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبحوزتهم «3 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – كيلوجرام من مخدر الآيس – كمية من مخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.