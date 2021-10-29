مديرية أمن بورسعيد تنفي القبض على طالبتي المطواة

نفت مديرية أمن بورسعيد ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن القبض على طالبتين هددتا زميلتهما بالقتل في فيديو ظهرتا فيه ترتديان الزي المدرسي وتضعان مكياج صارخ داخل المدرسة، وأوضح مصدر أمني بمديرية الأمن أن القضية ما زالت في مكتب النائب العام ولم يصدر قرار بالقبض عليهما.

وانتشر مقطع للطالبتين تمسكان «مطواة» وفتحتها إحداهما باحترافية، وطالبت الفتاتان زميلتهما بسنت بالحضور إلى بورفؤاد لتأخذ المطواة التي طلبتها ولكن ستأخذها ورأسها أمام جسدها.

مديرة المدرسة ترفض التعليق

من جانب آخر، رفضت أماني شكري مديرة مدرسة بور فؤاد التجارية التعليق على الواقعة، مؤكدةً أنها لا علاقة لها بالأمر، وفي الوقت نفسه لم تظهر الطالبتان أو أسرتاهما على صفحات التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو وفصلهما من المدرسة.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن فصل الطالبتين صاحبتي الفيديو من مدرسة بور فؤاد التجارية بنات، كما أعلن إقالة أماني شكري من منصبها كمديرة للمدرسة، كإجراء فوري.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع سير العملية التعليمية في المدرسة التي لها تاريخ حافل وتخرجت منها أجيال عظيمة، ومستمرة على هذا النهج، مؤكدا بتر أي عنصر فاسد بداخلها، مشددا خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بنطاق بورسعيد، على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العملية الدراسية بجميع المراحل التعليمية بما يضمن توفير مناخ دراسي آمن ومناسب للطلاب.

محافظ بورسعيد يدعو أولياء الأمر لمتابعة سلوك أبنائهم

وأكد محافظ بورسعيد التصدي لأي خلل يعيق انتظام العام الدراسي، موضحا أنه سيتم توقيع العقوبات على من يقصر في حق أبناءنا الطلاب، مشيرا إلى الجهود المكثفة من جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العام الدراسي بمزيد من الأمان والسهولة للطلاب، وتكثيف دورات التوعية والتنشئة للطلاب إلى جانب المناهج الدراسية بالمدارس.

ودعا الطلاب إلى تقويم سلوكياتهم، وأولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم والعمل على تعديلها خاصة في مرحلة المراهقة، وتقويم السلوك الخاطئ لهم بهدف تكوين شخصية سوية قادرة على تحمل المسؤولية وفقا لرؤية مصر القادمة.