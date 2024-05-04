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ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 37 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:41 م | السبت 04 مايو 2024
عملة أجنبية

عملة أجنبية

شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة، استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات