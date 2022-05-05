تنفيذ 36 ألف حكم قضائي وضبط شخص بـ9 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملة

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما، وتنفيذ 35684 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين بسرقة سيارة.

ضبط 77 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 77 قضية مخدرات، تضمّنت ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,008 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 14,280 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,359 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,425 كيلو جرامن كمية من مخدر البودر وزنت 274 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 100 جرامن كمية من مخدر الآيس وزنت 59 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، و293 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 15 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 25048 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 33 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم.

حملات أمنية في القليوبية

ووجّهت وزارة الداخلية حملة أمنية في نطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بحوزة 6 متهمين، وتنفيذ 3146 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 9946 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت عن ضبط 9946 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ مدير خزانة بأحد البنوك، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط مدير خزانة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وبحوزته 9 ملايين جنيه

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده أسفل العقار سكنه، وعُثر بحوزته على 8,970,000 مليون جنيه – مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط شخصين بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تردد شخصين يحملان جنسية إحدى الدول على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتهما عملات مالية مقلدة.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي مقلد، وبمواجهتهما أقرا بأنّهما نظرا لعملهما بورشة ملابس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ملك خال أحدهما، لتصنيع وتوريد القماش، تعرفا على أحد الأشخاص «لا يعلما بياناته»، حال وجودهما بأحد المولات بمنطقة العبور، واتفق معهما على شراء أقمشة من الورشة عملهما مقابل مبلغ مالي، وعقب ذلك اكتشفا أنّ جزءا من المبلغ المالي المسلم إليهما مقلد، فاختمرت في ذهنهما فكرة شراء هاتف محمول بالمبلغ المالي المقلد، وإعادة بيعه مرة أُخرى لاستبدال العملات المقلدة، وفي سبيل ذلك توجها لمحل الضبط لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط 4 كيلو حشيش

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنّ عاملا مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، يتاجر في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي في القرية محل سكنه، وبحوزته 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه.

ووجّهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بأنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهود الحملات على مدار 3 أيام، عن ضبط 29 قضية متنوعة مع 34 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 10,955 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,870 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس «شابو»، وزنت 970 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 70 جراما، 2880 قرصا مؤثرا، 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتنفيذ 27 حكما قضائيا متنوعا.

كما جرى ضبط مبالغ مالية، طبنجة صوت، 33 هاتفا محمولا، 6 سيارات، 3 دراجات نارية، 2 ميزان، 7 قطع سلاح أبيض، ولقيت الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.