«التنمية المحلية»: تجهيز المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار حاليا تجهيز المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى استمرار الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ قانون التصالح الجديد إلى يوم الاثنين المقبل داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، وبعدها يبدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز بمختلف المحافظات وبوابة خدمات المحليات وتطبيق تعمل وزارة التخطيط على إعداده.

تقديم تسهيلات للمواطنين

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على استيعاب أي أعداد تتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين بكل المحافظات، مضيفا لـ«الوطن»، أن هناك أولوية بالأحياء والمدن بشأن تطبيق قانون التصالح، وهناك تيسيرات للمواطنين لتقنين الوضع وفق قانون التصالح، ويوجد بكل محافظة مسؤول عن ملف التصالح سواء سكرتير عام أو سكرتير مساعد المحافظة.

التدريب على قانون التصالح

وأشار إلى أنه تم تدريب ممثلين من كل الأحياء والمراكز والمدن على كل جوانب القانون واللائحة التنفيذية من المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك وغيرها.