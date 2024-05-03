«التنمية المحلية»: قانون التصالح الجديد يستهدف 6 ملايين مخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية انتهت من تدريب القائمين على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 والتعريف بكل جوانب القانون ولائحتة التنفيذية، حيث شمل التدريب المراكز التكنولوجية ورؤساء الأحياء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، الشؤون القانونية، الأملاك، التخطيط العمراني، وحدات الجيومكانية، وحدات التحول الرقمي، مديري المراكز التكنولوجية.

تسهيلات قانون التصالح

وأضاف مساعد وزيرالتنمية المحلية، لـ«الوطن»، أنّ هناك نحو 6 ملايين مخالفة بناء تقريبا تم رصدها حتى آخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023 سيتم استهدافها في قانون التصالح الجديد، مؤكدًا أنّ القانون يقدم تسهيلات لخدمة المواطنين، والعمل على تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار.

جهات الولاية

وأشار إلى أن المحافظات جاهزة لتطبيق قانون التصالح وإنجاز الأعمال مع إشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة لسرعة الإنجاز، مع استفادة المواطن من إعفائه من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة.

وأوضح أن حصيلة قيمة مبالغ التصالح في مخالفات البناء سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.