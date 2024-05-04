عاجل.. لاعب مصري جديد في «البريميرليج»     

عاد إيبسويتش تاون، الذي يضم في صفوفه سام مرسي، ذو الأصول المصرية، المولود في إنجلترا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هبوطه منذ 22 عاما إلى بطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية، بخماسية سكنت شباكه بأقدام لاعبي ليفربول، المتحترف بصفوفه حاليا محمد صلاح، نجم المنتخب المصري.

وكان إيبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه سام مرسي ذو الأصول المصرية، المولود في إنجلترا، قد هبط إلى بطولة الإنجليزية، يوم السبت الموافق 11 مايو 2002 بخسارته أمام ليفربول بخماسية نظيفة على ملعب «أنفيلد».

وصعد إيبسويتش تاون الذي يضم بصفوفه سام مرسي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه على هدرسفيلد تاون بنتيجة 2-0، على ملعب «بورتمان رود» في الجولة 46 والأخيرة لبطولة «تشامبيونشيب» الإنجليزية، ليرتفع رصيده إلى النقطة 96 بالمركز الثاني.

وافتتح بيرنز التسجيل لصالح إيبسويتش في الدقيقة 27 من الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، بعد أسيست من كونور شابلن لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس هدرسفيلد.

وفي الدقيقة 40، سدد أوماري هاتشينسون، لاعب إيبسويتش تاون، بقدمه اليمنى، من منتصف منطقة الجزاء، بعد صناعة من سام مرسي، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى هدرسفيلد.

وشهدت الدقيقة 41، تسديدة من جانب سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون، من خارج منطقة الجزاء، بعد «أسيست» من زميله أوماري هاتشينسون، تصدى لها حارس هدرسفيلد.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، سجل أوماري هاتشينسون، لاعب إيبسويتش تاون، الهدف الثاني لفريقه، بتسديدة بقدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، بعد «أسيست» من سام مرسي، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لحارس هدرسفيلد.

وشهدت الدقيقة 74، محاولة من جانب سام مرسي، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دفاع هدرسفيلد.