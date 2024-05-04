محمود البزاوي عن مسلسل «بابا جه»: عرفت فكرة «أب للإيجار» بالصدفة

تحدث الفنان محمود البزاوي، عن مسلسل «بابا جه»، الذي شارك فيه خلال شهر رمضان والذي جرى عرضه على شاشة «DMC»، ضمن دراما رمضان، وذلك خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على «DMC»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور وسالي شاهين.

منة البزاوي تكتشف برنامج «أب للإيجار»

أكد البزاوي، أن ابنته منة، اكتشفت البرنامج الكوري «أب للإيجار» الذي يعمل على تأجير الآباء مقابل أجر مادي بالصدفة، وقررت أن تقوم بكتابة مسلسل عن هذا الموضوع، وعندما تحدث البزاوي إلى الفنان أحمد أمين ليخبره بفكرة ابنته، أخبره أن أكرم حسني بالفعل قد بدأ في المسلسل، وانتهى من كتابته.

فكرة مسلسل بابا جه

وتابع: «فكرة المسلسل كانت أنه أب عند كل الناس، ولكن لم يكن أب مثالي في منزله، وذلك لأن عمله يعتمد على فكرة أن يكون أب مثالي، وهو يفعل ذلك من أجل العمل والمال الذي يجنيه منه، والوقت الحالي أصبح البيت عادة روتينية، والأب زمان كان له مواعيد ولكن مع اختلاف الحياة والظروف يبقى بالخارج أكثر من منزله».