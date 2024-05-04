عاجل: جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

حقق النادي الأهلي فوزًأ سهلاً على حساب الجونة في المباارة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ثلاثية الحمر جاءت بأقدام إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود عبد المنعم كهربا.

بذلك الفوز رفع النادي الاهلي رصيده من النقاط إلى 27 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد خوض 13 مباراة فقط.

أما الجونة فتجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز التاسع من خوض 20 مباراة في المسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة 1. بيراميدز- 38 نقطة.

2. المصري البورسعيدي- 34 نقطة.

3. زد إف سي- 33 نقطة.

4. إنبي- 29 نقطة.

5. الاتحاد السكندري- 29 نقطة.

6. سموحة- 28 نقطة.

7. الجونة- 28 نقطة.

8. طلائع الجيش- 28 نقطة.

9-سيراميكا كليوباترا- 28 نقطة

10- الأهلي- 27 نقطة.

11. مودرن فيوتشر- 26 نقطة.

12. الزمالك- 24 نقطة.

13. الإسماعيلي- 22 نقطة.

14. بلدية المحلة- 19 نقطة.

15. البنك الأهلي- 18 نقطة.

16. فاركو- 13 نقطة.

17. المقاولون العرب- 12 نقطة.

18. الداخلية- 11 نقطة.