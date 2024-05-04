أول تعليق من كولر على أزمته مع أفشة واستبعاده من لقاء الجونة.. عاجل

علق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمته مع محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا عقب مباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كولر عن أزمة أفشة: الموضوع بسيطوقال كولر، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات، باستثناء أحمد عبد القادر ومحمد الشناوي، وأختار قائمة كل مباراة، ويجري استبعاد 12 لاعبا تقريبا».

وأضاف مدري الأهلي: «اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز، وأي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد».

وتابع مارسيل كولر: «أناقش الجهاز الفني قبل كل مباراة، لاختيار الأفضل ولتحقيق المكسب، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة».

ورفض كولر التأكيد على أن علي معلول هو الذي كان مقررًا أن يتصدى لركلة الجزاء، قائلا: «من قال إن معلول هو رقم واحد في تسجيل ركلات الجزاء».

كولر: غيرت نظام تسديد ركلات الجزاء وأوضح المدرب السويسري: «غيرت نظام تسديد ركلات الجزاء، وأصبح التحديد أثناء سير اللقاء، وهذا ما جرى اليوم، وأحدد اللاعب الأجدر بتسديد ركلة الجزاء بعد تحديدها وفق حالة اللاعبين في الملعب وسير المباراة».

وعلق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتصار على حساب الجونة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، التي انتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية مقابل لا شيء.

تعليق كولر على الانتصار أمام الجونة في الدوري وقال كولر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «توقعنا الطريقة اللي هيلعب بيها المنافس خلال اللقاء، كان المهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل أفضل، الشوط الأول لم يكن سيئا، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل خلال اللقاء».

وأضاف المدرب السويسري: «بين الشوطين تواصلت مع اللاعبين، من أجل تحسين الأمور خلال اللقاء، لكني سعيد بالانتصار في مباراة اليوم».

وتابع: «مع ضغط المباريات، ورغم التدوير الذي نقوم به، فإن الفريق نجح في الانتصار على حساب الجونة، وبنتيجة كبيرة، ووصل المنافس إلى المرمى مرتين خلال اللقاء».