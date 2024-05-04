«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة الضهيرة جنوب لبنان كتب: حسن سمير 11:01 م | السبت 04 مايو 2024 غارة - أرشيفية أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة الضهيرة بالجنوب اللبناني، وفق نبأ عاجل للقناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية برفح الفلسطينية غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات إعلام فلسطيني: شهيدان في غارة للاحتلال على منزل شرق مخيم النصيرات وسط غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال مدينة غزة غارة جيش الاحتلال فلسطين بقلم حسن سمير