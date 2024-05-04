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«القاهرة الإخبارية»: غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة الضهيرة جنوب لبنان

كتب:

حسن سمير
11:01 م | السبت 04 مايو 2024
غارة - أرشيفية

غارة - أرشيفية

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة الضهيرة بالجنوب اللبناني، وفق نبأ عاجل للقناة.

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