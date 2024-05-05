مواليد برج العذراء من أكثر الشخصيات التي لديها قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، لكونه شخصا قياديا، لكن من عيوبه أنه يخشى المرض ولديه هوس النظافة ودائم الشك فيمن حوله.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وجيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأحد 5-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء، أن تنتبه لعملك خلال الفترة المقبلة، وتتخلص من الضغوط النفسية، وافصل العمل عن العلاقات الاجتماعية، لكى تكون في كامل تركيزك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تفكر من جديد فيما يخص حياتك الشخصية والعاطفية، وناقش صديقك المفضل فيما تريده خلال الفترات المقبلة.