جهاز تنمية المشروعات يرمم وحدة صحية ومركز شباب في الشرقية بـ4 ملايين جنيه

أكّد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي ينفذها الجهاز، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة.

أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية

وأوضح أنَّه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، وقع الجهاز عقدا جديدا مع محافظة الشرقية بـ4 ملايين جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأشار رحمي إلى أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف وظيفة يومية عمل، إذ سيتمّ الاعتماد بشكل أساسي على العمالة البشرية بدلاً من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.

تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بـ238.4 مليون جنيه

وأضاف أنَّ الجهاز موّل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بـ238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، مؤكّدًا استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.