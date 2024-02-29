رئيس جهاز تنمية المشروعات: معرض أهلا رمضان يلبي احتياجات المواطنين

أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالجهود التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة للعمل على توفير مختلف السلع الغذائية والحد من ارتفاع أسعارها، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز تشرف باستضافة معرض «أهلا رمضان» بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض، والذي قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من الوزراء والمحافظين، ليكون المعرض منفذا هاما لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكد رحمي، حرص الجهاز على المشاركة في مختلف المعارض المركزية والمحلية المتنوعة، لتلبية احتياجات الجمهور من سلع ومستلزمات بأسعار تنافسية من جهة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى بتسهيل مشاركتهم في تلك المعارض، بما يساهم في استقرار هذه المشروعات وتعزيز قدراتها التنافسية.

شباب جهاز تنمية المشروعات

وقال رحمي، إن العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصغيرة يشاركون في معرض «أهلا رمضان» وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل على الاستفادة من قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة وإمكاناتهم للمساهمة في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والعمل على تطويره، ليحظى بثقة المستهلك ما يعمل في نهاية الأمر على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه يعمل على تفعيل سبل التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة التموين والغرفة التجارية في القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ويستمر المعرض حتى 9 مارس ويضم كافة السلع الغذائية، ويقوم أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز بعرض العديد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومن بينها «ألبان – عسل نحل – تعبئة وتغليف – وجبات جاهزة – زيوت – حلوى جافة – عطارة – تمور – ياميش رمضان».