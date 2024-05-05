«الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل مجهزة لخدمة المواطنين في 12 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة»، في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية».

وأسفرت القوافل عن استخراج 8235 بطاقة رقم قومي، و19 ألفا و894 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 4-5-2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودها على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 1102 بطاقة رقم قومي و166 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ285 مواطنا، إضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ307 مواطنين.