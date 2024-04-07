إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لـ20 حالة إنسانية في المنازل والمستشفيات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق 13 محافظة، وهي: «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية».

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 5354 بطاقة رقم قومي، و15 ألفا و11 مصدرا مميكنا، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.

وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 6 أبريل، كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، إذ جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين .

وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل عدد 669 بطاقة رقم قومي، وعدد 131 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 20 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها، وتسليمها لعدد 61 مواطنا، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وجرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، لعدد 193 مواطنا.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.