6,5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة 2023-2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل المحافظات، للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى، لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 2023/ 2024 تبلغ 6,5 مليار جنيه.

التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,9 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 45%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 793 مليون جنيه بنسبة 12%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 773,2 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع التنمية المحلية 754,6 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع الإسكان 351,5 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 886,4 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية 4 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 30 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 47%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4مجمعات خدمات زراعية، 10 نقاط إسعاف، مستشفى مركزي، 257 فصل دراسي، 12 مدرسة، إلى جانب إنشاء 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 13 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (22 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147 كم.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 180 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 222,4 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، علاوة على تنفيذ 51 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 223,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.