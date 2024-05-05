كاتب صحفي: جلسات الحوار الوطني نجحت بقوة في إنعاش الشارع السياسي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني بمثابة منصة جمعت كل القوى الوطنية، والأطياف السياسية، وشهدت حالة حوار وطنية، خلقت «مساحات مشتركة»، وهي شعار الحوار نفسه.

إنعاش الشارع السياسي

وأضاف عضو مجلس الأمناء في تصريح لـ«الوطن» أن جلسات الحوار الوطني نجحت بقوة في إنعاش الشارع السياسي، وضخ مزيد من الحيوية داخل الأحزاب، وحركت الآمال والطموحات لدى الجميع، خاصة فئات الشباب، التي تفاءلت بمستقبلها السياسي، لا سيما أن نسبة كبيرة من شباب مصر حرصت على المشاركة في جميع الجلسات، كما أن إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة منحت النقاش مصداقية كبيرة، تؤكد مساحة الحرية المسئولة التي انطلقت منها النقاشات.

طرح أفكار ورؤى جديدة

وأشار الكشكي إلى أن تجربة الجلسات ونجاحها فتحت شهية كل القوى السياسية نحو مزيد من المشاركة، وخاصة أن الجلسات كانت تتجول حول كل القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للحوار: المحور السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وبالتالي كان المجال العام مفتوحا لطرح الأفكار والرؤى، والتوصيات التي من شأنها تجمع بين كل الأراء وتصب في المصلحة العامة، فضلا عن أن الجلسات الحادية عشر الخاصة بالحوار الاقتصادي، أكدت الدعم الكامل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطن وحرصه الشديد على تقديم نتائج لخدمة المواطن.

وأكد أن الحوار منذ بدايته يحظى بالدعم والاهتمام الكبير من الرئيس، ما يزيد حيوية إدارة الحوار، ويبشر بأن المراحل المقبلة من الحوار ستكون أكبر نجاحا، وقد لمسنا الدعم الكبير من قبل الرئيس السيسي، للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، عندما تسلم الرئيس 97 توصية من توصيات الحوار الاقتصادي.