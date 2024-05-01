«الإصلاح والنهضة» يطالب بإضافة تكنولوجيا المعلومات إلى ملفات الحوار الوطني

دعا هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الأمانة الفنية للحوار الوطني بإفراد ملف مستقل ضمن المحور الاقتصادي تحت مسمى ملف تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية، واصفًا ذلك الملف بأنَّه طوق نجاة حقيقي لدعم الاقتصاد المصري من جهة ولتعزيز تمكين الشباب اقتصاديًا من جهة أخرى.

ترجمة حقيقية للرؤية الملهمة للرئيس السيسي

وأضاف عبدالعزيز أنَّ العمل على هذا الملف من خلال الحوار الوطني يمثل ترجمة حقيقية للرؤية الملهمة التي عرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة آخرها في افتتاح مركز البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤكدًا أن أحد أهم أولويات الحوار الوطني والنخب المصرية هي في ترجمة التوجهات التنموية للدولة المصرية إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أنَّ الملف يحوي من وجهة نظر حزب الإصلاح والنهضة 4 قضايا هامة، وهي: موقع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد التقني في خريطة الاستثمار المصري، الفرص والتحديات أمام توطين تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية في مصر، العامل البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية، تحديات وفرص الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات واقتصاد التقنية.

فرصة تاريخية لوضع مصر على خريطة العالم

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن هناك فرصة تاريخية لوضع مصر على خريطة العالم في ذلك المجال، وبأن المجالات التقنية تتسم بطبيعتها بالسرعة والديناميكية والتغير المستمر وبأن اقتناص تلك الفرصة الآن، سيمثل تموضعًا هامًا للدولة المصرية اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط والعالم.