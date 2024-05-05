الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء سيدة بمحاولة اختطافها في التجمع

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة قام على أثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة ادعائها وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة ولا يوجد ثمة تعدي منه وأضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، ونشر آخر يفيد بانتهاء الخلاف.