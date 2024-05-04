وزير الداخلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

نص تهنئة وزير الداخلية

وجاء نص البرقية كالتالي:

بمناسبة عيد القيامة المجيد.. أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك، في كل ربوع الوطن، خالص التهاني وصادق الأماني، راجيًا للنسيج الوطني المصري دوام الترابط والتماسك.. ودائمًا مصرنا الغالية في رفعة وتقدم واستقرار.

ويصلي الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، عدد من الشخصيات العامة.