«الحرية المصري»: تعديل «فيتش» نظرتها للاقتصاد نتاج جهود الدولة

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، تعديل وكالة فيتش نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التعديل بمثابة خطوة جديدة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة.

تعديل وكالة فيتش

أضاف «عطية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا التقييم سيساهم على مسارات الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ أن الفترة المقبلة ستشهد هبوط للأسعار، نتيجة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وهذا ما ظهر بالفعل خلال الفترة الماضية من استقرار أسعار السلع والموارد الأساسية في الأسواق.

تحسين الوضع الاقتصادي لمصر

وتابع أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن المشروعات القومية التي قامت بها مصر مؤخرا ساهمت أيضا في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، وعززت من فرص الاستثمار الخارجي وفتحت أبوابا جديدة للعمل والحد من البطالة.

وأوضح أن المجتمع أيضا لديه دور كبير في دعم الاقتصاد من خلال التثقيف الاقتصادي ومعرفة احتياجات السوق ومتطلباته للعمل والاستثمار، واختيار التعليم والمهن الحرفية على هذا الأساس حتى يساهم هذا في تحسين حركة الأسواق وإنهاء حالة الركود والبطالة.