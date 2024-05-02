الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي اليوم عبرت عن تقديره الكبير للفئة العمالية

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، اليوم، مؤكدا أن كلمته عبرت عن حب وتقدير كبير للفئة العمالية واهتمامه البالغ بهم وبتحسين أحوالهم.

دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات

واضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، أن افتتاح مجمع هاير مصر الصناعي، يعد خطوة كبيرة نحو دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة وأنه أول مصنع في مصر يحصل على الرخصة الذهبية وصديق للبيئة، ما يؤكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم وتطوير الذات، على الرغم من التحديات المحيطة بالمنطقة.

قانون العمل

وأضاف أن حديث الرئيس عن قانون العمل وأهمية إصداره أمر في غاية الأهمية، وسرعة إصدار هذا القانون ستكون هي الهدية الحقيقية للعمال في عيدهم، إذ أن القانون سيساهم في حمايتهم، وسيوفر مناخا صحيا للعمل والإنجاز وتحقيق أعلى درجات التفاني في العمل، مشيدا بتوجيه الرئيس بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ الخاصة بالعمال إلى 1500 جنيه.