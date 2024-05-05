دانا أبو شمسية: الاحتلال الإسرائيلي يروج أن الفصائل الفلسطينية وراء قصف المعابر

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول تمرير إلى وسائل الإعلام، خاصة العالم الخارجي، بأن الفصائل الفلسطينية هي من تقصف المعابر التي تدخل من خلالها المساعدات والإغاثات الإنسانية، وهذا ما حاولت الترويج إليه منذ اللحظة الأولى لهذه الواقعة.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه في حقيقة الأمر أن معبر كرم أبو سالم المخصص تجاريًا لإدخال المساعدات والإغاثات الإنسانية، والذي أغلق بعد السابع من أكتوبر وأعيد فتحه بعد ضغوط وجهود من الإدارة الأمريكية والوساطة المصرية والقطرية لإدخال هذه المساعدات، لم يمس به أي أذى، ولم تكن الضربات الصاروخية موجهة إليه.

وتابعت: «الضربة الصاروخية التي احتوت وحملت 10 صواريخ كانت قد انطلقت من رفح الفلسطينية حسب زعم الاحتلال والتقديرات العسكرية الإسرائيلية نحو حشود لجنود الاحتلال كقاعدة عسكرية أو خيمة عسكرية كان قد وضعها جنود الاحتلال بالقرب من هذا المكان، والذي يبعد تقريبًا 2 كم عن معبر كرم أبو سالم».