«القاهرة الإخبارية»: نزوح المواطنين من المناطق الشرقية برفح الفلسطينية كتب: هانى حسن 09:15 ص | الإثنين 06 مايو 2024 جانب من أحداث غزة أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك حركة نزوح للمواطنين من المناطق الشرقية برفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: عملية إخلاء شرق مدينة رفح الفلسطينية تشمل 100 ألف شخص جيش الاحتلال الإسرائيلي: إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية جزء من عملية محدودة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن إجراء تقييمات قبل إخلاء رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة «القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يبدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية قبل شن هجوم رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن