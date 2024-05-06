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«القاهرة الإخبارية»: نزوح المواطنين من المناطق الشرقية برفح الفلسطينية

كتب:

هانى حسن
09:15 ص | الإثنين 06 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك حركة نزوح للمواطنين من المناطق الشرقية برفح الفلسطينية.

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بقلم هانى حسن