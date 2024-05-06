«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة

أصدر جيش الاحتلال بيانا عسكريا يقول فيه إنه سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وطالب جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة، وقال جيش الاحتلال نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة».