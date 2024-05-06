رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة

كتب:

نرمين عفيفي
08:54 ص | الإثنين 06 مايو 2024
جيش الإحتلال

جيش الإحتلال

أصدر جيش الاحتلال بيانا عسكريا يقول فيه إنه سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وطالب جيش الاحتلال يطالب سكان شرق رفح الفلسطينية بمغادرة المنطقة، وقال جيش الاحتلال نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة».

 

اقرأ المزيد:

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستنفذ في أقرب وقت ممكن

«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا في رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية

البنتاجون: أوستن أكد لجالانت ضرورة إجلاء المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يبدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية قبل شن هجوم
بقلم نرمين عفيفي