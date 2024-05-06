خبير زراعي يكشف أسباب ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 9.6% عن مستوياتها في أبريل 2023.

آثار التغيرات المناخية

وقال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التغيرات المناخية تعد السبب الأول فيما يخص ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، مشيرا إلى أن التغيرات الجيوسياسية والأزمات الدولية والحروب والمشكلات بين الدول عززت ذلك الارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية بشكل كبير.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل تلك المشكلات من تغيرات مناخية وحروب وأزمات دولية كانت العوامل الكامنة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء، فيما يخص جانبي العرض أو الطلب، موضحا أن أسعار الغذاء دائما ما تكون عرضه للتقلب بشكل كبير، وتشهد ارتفاعات وانخفاضات بشكل حاد بين الحين والأخر.

وأضاف أنه منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ألقت بظلالها على أسعار الغذاء، التي باتت تأخذ منحنى صعودي بشكل كبير، بخلاف استخدام الدول المتقدمه للغذاء من أجل إنتاج الوقود الحيوي، ما أثر بدوره على أسعار الغذاء، وأدى إلى ارتفاعها.

إنتاج الوقود الحيوي بشكل كبير

وأكد أن الدول المتقدمه تستخدم الغذاء في إنتاج الوقود الحيوي بشكل كبير، خاصة دول مثل أمريكا اللاتينية، وأستراليا والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، من إنتاج الإيثانول، والبايوديزل، إذ تعزز تلك الدول إنتاجها للطاقة عبر الغذاء، لأن تلك الدول لديها فائض كبير في هذا السياق، لما لديها من مساحات شاسعة ومعدلات عالية من هطول الأمطار.